ألمانيا تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 9 آلاف و847 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

ومع ذلك، لا يمكن مقارنة الأرقام إلا على نحو مقيد مقارنة بقيم الأسبوع الماضي. وتوقع المعهد تراجع أعداد الاختبارات والتقارير الصادرة من الإدارات الصحية خلال فترة العطلات بمناسبة عيد الميلاد "الكريسماس" وبداية العام الجديد.

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 302 حالة. وبلغ عدد الوفيات اليومية جراء كورونا مستوى قياسيا يوم الأربعاء الماضي بواقع 1129 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى مليون و775 ألفا و513 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 34 ألفا و574 حالة. وبلغ عدد المتعافين نحو مليون و401 ألف و200 شخص.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم 139.4 حالة. وبلغ أعلى معدل تم تسجيله حتى الآن 197.6 حالة في 22 ديسمبر الماضي.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الأحد 0.91، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 91 فردا آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.