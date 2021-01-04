ارتفاع الإنفاق على التشييد في أمريكا بفضل المشروعات السكنية

أظهر تقرير شهري صدر، اليوم الاثنين، ارتفاع الإنفاق على مشروعات التشييد في أمريكا بشكل عام خلال نوفمبر الماضي، بفضل الإنفاق القوي على مشروعات التشييد الخاصة، مقابل تراجع بسيط في الإنفاق على مشروعات التشييد العامة.



وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن إنفاق قطاع التشييد ارتفع خلال نوفمبر الماضي بنسبة 9ر0% شهريا إلى ما يعادل 459ر1 تريليون دولار سنويا، بعد ارتفاعه بنسبة 6ر1% إلى ما يعادل 447ر1 تريليون دولار خلال أكتوبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.



وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الإنفاق خلال نوفمبر الماضي بمعدل 1%، بعد ارتفاعه بنسبة 3ر1% خلال أكتوبر الماضي وفقا للبيانات الأولية.



جاءت الزيادة الجديدة في الإنفاق على مشروعات التشييد في الولايات المتحدة، على خلفية ارتفاع الإنفاق على مشروعات التشييد الخاصة بنسبة 2ر1% إلى ما يعادل 112ر1 تريليون دولار سنويا.



وذكرت وزارة التجارة أن الإنفاق على مشروعات الإسكان ارتفع بنسبة 7ر2% إلى ما يعادل 1ر658 مليار دولار سنويا، في حين تراجع الإنفاق على المشروعات غير السكنية بنسبة 8ر0% إلى ما يعادل 8ر453 مليار دولار سنويا.



وقالت نانسي فاندين هوتين كبيرة خبراء الاقتصاد في مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس إن "النشاط السكني القوي أعاد قطاع التشييد إلى مستويات مع بعد الجائحة، لكن الأنشطة غير السكنية مازالت أقل بنسبة 6% عن مستواها في أوائل 2020".



في الوقت نفسه تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد العامة بنسبة 2ر0% إلى ما يعادل 6ر347 مليار دولار سنويا.



وجاء التراجع في الإنفاق على مشروعات التشييد العامة، رغم زيادة الإنفاق على بناء المشروعات التعليمية بنسبة 3ر0% إلى ما يعادل 7ر86 مليار دولار، وارتفاع الإنفاق على مشروعات تشييد الطرق السريعة بنسبة 8ر1% إلى ما يعادل 5ر97 مليار دولار سنويا.