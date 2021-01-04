مطروح: ضبط 75 قضية تموينية وتحرير 195 محضر عدم ارتداء كمامات

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الجهود الأمنية خلال الفترة من 23 ديسمبر الماضي وحتى 2 يناير الجاري، في إطار التعاون المستمر مع مديرية أمن مطروح، لتحقيق الأمن في الشارع المطروحي وفرض السيطرة الأمنية؛ بهدف تحقيق الصالح العام والحفاظ على سلامة وممتلكات المواطنين وحمايتهم ومنع أية تجاوزات.

ونظمت مديرية أمن مطروح خلال تلك الفترة عددا من الحملات لفرض السيطرة الأمنية وتحقيق الانضباط بالشارع المطروحي، وأسفرت عن ضبط ٧٥ قضية تموينية ما بين غلاء أسعار وعدم وجود شهادات صحية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد.

وحرر قسم مرافق مطروح ٢٠٨ محاضر إشغال طريق وباعة متجولين، ومخالفة نظافة، فيما تمكنت إدارة مرور مطروح، من ضبط ٣٢٥٠ مخالفة مرورية متنوعة، عن طريق الأكمنة المعدة على الطريق الدولي الساحلي والأكمنة المتحركة داخل المدن.

وحرر رجال المرور وشرطة المرافق ١٩٥ محضر عدم ارتداء كمامات داخل وسائل المواصلات والمحال التجارية والأسواق خلال تلك الفترة.

وأشاد محافظ مطروح بالجهود الأمنية المبذولة برئاسة اللواء عماد كدواني مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، وجميع الأجهزة المعاونة لتحقيق الأمن للمواطن بالشارع المطروحي.