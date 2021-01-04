الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية

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أفادت قناة «CNN بالعربية»، اليوم الاثنين، نقلًا عن وسائل إعلام إيرانية، بقيام الحرس الثوري الإيراني باحتجاز ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية.وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..