 الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية

نور رشوان
نشر في: الإثنين 4 يناير 2021 - 2:21 م | آخر تحديث: الإثنين 4 يناير 2021 - 2:21 م

أفادت قناة «CNN بالعربية»، اليوم الاثنين، نقلًا عن وسائل إعلام إيرانية، بقيام الحرس الثوري الإيراني باحتجاز ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية.
وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..


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