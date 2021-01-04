الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت قناة «CNN بالعربية»، اليوم الاثنين، نقلًا عن وسائل إعلام إيرانية، بقيام الحرس الثوري الإيراني باحتجاز ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..