وزير الخارجية الكويتي عن المصالحة الخليجية القطرية: صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية

ألقى وزير الخارجية الكويتي، الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، بيانًا بشأن المصالحة الخليجية القطرية، قائلًا: «بسم الله الرحمن الرحيم بمناسبة انعقاد قمة تعاون مجلس الخليج العربية التي سيتم عقدها في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، أجرى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، اتصالا هاتفيا بتميم حمد بن ثاني، أمير دولة قطر، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي».

وأضاف أنه تم «خلال الاتصال تم التأكيد على حرص الجميع على وحدة الصف ولم الشمل ووحدة الكلمة من خلال توقيع بيان العلا، الذي يعد إيذانا استهلال صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية خالية من أي عوارض تشوبها».

وتابع أنه «بناء على اقتراح أمير الكويت، تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، اعتبارا من مساء اليوم»، قائلًا إن الصباح عبر عن شكره وامتنانه للملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد السعودي على ما يولانه من اهتمام بالغ لإنجاح أعمال القمة.

وأعرب أمير الكويت عن ثقته في حرص الأشقاء قادة دول المجلس ومصر، أن تكون هذه القمة قمة مصالحة تعزز اللحمة وتقوي المسيرة المباركة للتضامن وتكفل إنهاء العارض، ومفتتحًا إلى كل ما فيه خير لدول المجلس ومصر، ومعالجة كل الموضوعات ذات الصلة وعودة الأمور إلى طبيعتها بما يضمن التعاون والتكاتف.