مؤسسة العويس تتلقى 1874 ترشيحا للفوز بجائزتها للعام 2020-2021

أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، إغلاق باب الترشح لجوائز الدورة السابعة عشرة 2020ـ2021، بعدما تقدم إليها 1847 مرشحاً في جميع الحقول.

فقد تقدم للجائزة في حقل الشعر 321 مرشحا، وفي القصة والرواية والمسرحية 480 مرشحا، وفي الدراسات الأدبية والنقد 285 مرشحا، وفي الدراسات الإنسانية والمستقبلية 496 مرشحا، وفي الإنجاز الثقافي العلمي 265 مرشحا.

وفاز بالجائزة خلال الدورات السابقة 97 أديبا وكاتبا ومفكراً، فضلا عن 4 مؤسسات ثقافية.

وكانت المؤسسة قد أرسلت أكثر من 6 آلاف دعوة للترشيح، إضافة إلى أكثر من 6 آلاف مطوية معلومات عن المؤسسة والجائزة إلى معظم الجامعات، والأكاديميات، والمؤسسات الثقافية، والروابط، والأسر والاتحادات الأدبية، ودور النشر وغيرها من مؤسسات الفكر والثقافة للتقدم إلى «الدورة السابعة عشرة 2020ـ2021».

يذكر أن الجائزة كانت قد تلقت المزيد من الترشيحات الإلكترونية خلال الأشهر الماضية في ظل جائحة كورونا حيث طورت مؤسسة سلطان بن علي العويس من آلية عملها في تلقي الترشيحات مما يعطي الراغبين في التقدم للجائزة مزيدا من المرونة لاجتياز الوضع الاستثنائي الذي تمر به البشرية في ظل الوباء الذي عطل كثير من الأعمال.