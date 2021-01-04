 أمير توفيق : جيرالدو مازال لاعبا فى الأهلي حتى الآن - بوابة الشروق
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أمير توفيق : جيرالدو مازال لاعبا فى الأهلي حتى الآن

عمرو فهمي
نشر في: الإثنين 4 يناير 2021 - 12:47 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 يناير 2021 - 12:47 ص

أكد أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالأهلي أن الأنجولي جيرالدو مازال حتى هذه اللحظة لاعبا فى صفوف الفريق.
وقال توفيق فى تصريحات تليفزيونية له مساء الأحد: جيرالدو تلقى العديد من العروض مع عدد من الأندية ولكن هوليست ليده أي نية للرحيل، نافيا فى الوقت نفسه رفع اسمه من القائمة حتى هذه اللحظة.
ويعتبر جيرالدو أقرب اللاعبين المرشحين للرحيل من الأهلي خاصة بعد تعاقد الأهلي مع الزامبي والتر بواليا.
وعن رحيل السنغالي أليو بادجي قال أمير توفيق : انتقال بادجي لأنقرة جوجو التركي فى المراحل الأخيرة والأهلي سيستفيد ماديا من إعارته بنية البيع.


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