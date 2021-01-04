تنفيذ ندوات وأمسيات ثقافية في بيوت وقصور الثقافة بالوادى الجديد

أكد محسن حسب، مدير عام الثقافة بالوادى الجديد، إنه تم البدء في تنفيذ برنامج شهر يناير علي مستوى المواقع الثقافية بمراكز المحافظة الإدارية الخمس .

وقال، إنه تم تنفيذ مجلة حائط تحت شعار الحب والتسامح والسلام، بمناسبة بدء العام الجديد، بمكتبة بيت ثقافة شرق بولاق بالخارجة، بجانب تنفيذ ورشة فنون تشكيلية بأستخدام الفوم وورق الكانسون ببيت ثقافة قرية بولاق.

وأضاف، إنه تم مناقشة كتاب لغز الموت بقصر ثقافة موط بمركز الداخلة، وأقيمت أمسية شعرية لأدباء نادى ادب قصر ثقافة الخارجة ، وفي بيت ثقافة قرية صنعاء تم تنفيذ ندوة عن دور رجال الشرطة المصرية،

وتم تنفيذ مجلة حائط عن الآثار المصرية ببيت ثقافة قرية المنيرة، ونظم بيت ثقافة الراشدة ورش حكى عن التنمر المدرسى حول الأسباب والعلاج، والعادات والتقاليد وتأثيرها على تنظيم الأسرة .

وقال، حسب ، إنه تم عقد محاضرة ثقافية بعنوان "الآثار المترتبة على أزمة كورونا" حيث تم التعريف بفيروس كورونا وكيفية إنتقال العدوى وكيف يمكن تجنب الإصابة.

مشيرا الي استمرار إقامة الأمسيات والندوات والأنشطة الثقافية علي مستوى بيوت وقصور الثقافة بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، بجانب الإلتزام بالإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا وحماية صحة الرواد والمشاركين .