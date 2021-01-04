إسرائيل: تسجيل 5135 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، اليوم الاثنين، تسجيل 5135 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة، في بيانها الذي أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ438 ألف حالة، تعافي منهم 380 ألف حالة.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3416 حالة على مستوى البلاد بعد تسجيل 25 حالة أمس، بينما هناك 731 حالة خطرة و201 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وفي السياق ذاته، صرح وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، صباح أمس، بأن إسرائيل أكملت أسبوعها الثاني من حملة التطعيم بتلقيح مليون وتسعين ألف شخص.