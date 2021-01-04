نشطاء أتراك يتداولون فضيحة لمراسل قناة يقطع حديث مواطن حول الأوضاع الاقتصادية

في واقعة تفضح تعتيم الإعلام الخاضع لسيطرة النظام التركي، في ظل الرقابة الصارمة المفروضة عليه، شهدت تركيا واقعة تكشف من جانب عن الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعيشها البلاد.



وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمراسل قناة "سي إن إن ترك"، يدخل إلى أحد المخابز بمدينة اسطنبول، وبينما كان المواطن يتحدث عن ارتفاع أسعار الخميرة وبلوغها 110 ليرات، ومواجهة مدير المخبز صعوبات في توفير قوت يومه، سحب مراسل القناة الميكروفون من أمامه.



وانصرف المراسل من المحل المذكور إلى محلات أخرى بعد أن قال: “شكرا لك”، دون أن يسمح له بإتمام كلامه، حسبما نقل موقع "تي 24" الإخباري التركي.



ولفتت الواقة الأنظار، حيث تم نشر المقطع بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه كثيرون انتقادات لاذعة للقناة ومراسلها لسحبه الميكروفون من الضيف أثناء حديثه، الذي لم يحظَ بالإجابة التي كان يأملها على سؤاله: “الأمور على ما يرام، أليس كذلك؟”.



وقفز معدل التضخم النقدي في نوفمبر الماضي إلى 14 بالمئة، بعد أن كان في الشهر السابق له 11 بالمئة، ويتوقع الخبراء أن تسجل بيانات التضخم في ديسمبر الماضي زيادة أخرى.