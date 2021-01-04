ألمانيا: تمديد الإغلاق حتى 31 يناير الجاري

وافقت الحكومة الفيدرالية الألمانية وحكومات الولايات، على تمديد الإغلاق حتى 31 يناير الجاري.

وذكر موقع (شبيجل أون لاين) -في تقرير اليوم الاثنين- أنه كان من المقرر رفع الإغلاق 10 يناير الجاري، ولكنه تم تمديده حتى نهاية الشهر باستثناء ولايتين.

من جهتها، قالت مصادر من المفاوضين -وفقًا لمجلة (بيلد)- إن حكومات الولايات والحكومة الفيدرالية اتفقت على ذلك قبل المحادثات الفيدرالية بين الولايات، كما ناقشوا إمكانية فتح المدارس، حيث قالت وزير التربية والتعليم كارليشيك: "إن التدريس وجهًا لوجه لا يمكن تصوره في الوقت الحالي.

يُذكر أنه سيتم اتخاذ القرار النهائي يوم الثلاثاء من قبل المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء الوزراء الستة عشر وفقًا للتقارير الإعلامية، حيث إنه لا تزال هناك مناقشات أولية مهمة ستعقد ونقاط تحتاج إلى كثير من التحديد.