قاضية بريطانية ترفض تسليم مؤسس موقع ويكيليكس إلى أمريكا لمواجهة تهم تجسس

رفضت قاضية بريطانية طلبا أمريكيا بتسليم مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، لمحاكمته في تهم تجسس، وذلك لأسباب متعلقة بالصحة العقلية.



وقالت القاضية فانيسا بارايتسر في محكمة "أولد بيلي" الجنائية بلندن -حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الاثنين- إنها ترفض تسليم أسانج المطلوب في تهم تجسس بعد نشره مئات الآلاف من الوثائق السرية المسربة بسبب مخاوف من احتمالية انتحاره.



وأضافت أن أسانج يعاني من الاكتئاب السريري الذي قد يتفاقم بسبب العزلة التي من المرجح أن يواجهها في السجن الأمريكي، مشيرة إلى أنه لديه من الذكاء والتصميم ليتحايل على أي إجراءات منع الانتحار قد تتخذها السلطات.



يشار إلى أن مدعي العموم الأمريكيين وجهوا الاتهام إلى أسانج في 17 تهمة بالتجسس وتهمة واحدة بإساءة استخدام الكمبيوتر على خلفية نشر وثائق عسكرية ودبلوماسية مسربة عبر موقع "ويكيليكس" في عام 2010.



ويزعم الاتهام بأن أسانج تآمر مع محللة الاستخبارات السابقة بالجيش الأمريكي تشيلسي مانينغ لكشف كلمة السر المشفرة الخاصة بجهاز كمبيوتر سري بوزارة الدفاع الأمريكية. وتحمل التهم الموجهة إليه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 175 عاما.