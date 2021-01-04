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رئيس بوليفيا السابق: لقاح سبوتنيك الروسي ضحية حرب إعلامية قذرة

لاباز - د ب أ:
نشر في: الإثنين 4 يناير 2021 - 10:22 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 يناير 2021 - 10:22 ص

قال رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس، إن اللقاح الروسي"سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد، بات ضحية لحرب إعلامية "قذرة".

وكتب موراليس في تغريدة على تويتر: "هناك حرب إعلامية قذرة ضد اللقاح الروسي سبوتنيك V، الذي ضمن رئيسنا لويس آرس توريده إلى بوليفيا في الوقت المناسب، وهذا يهدد حق الناس في الصحة والحياة"، بحسب ما نشره موقع "آر تي" الروسى اليوم الاثنين.

وأضاف موراليس: "ندين الأطراف التي تهاجم اللقاح لأسباب إيديولوجية، وتنطلق في ذلك من دوافع سياسية واقتصادية".

وفي 30 ديسمبر، أعلن آرس أن سلطات بلاده وقعت عقدا لتوريد اللقاح الروسي "سبوتنيك V" إلى بوليفيا.

ووفقا لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، يجري الحديث عن حوالي 2.6 مليون جرعة من هذا الدواء.


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