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فرنسا..116 وفاة 12489 إصابة جديدة بكورونا

رويترز
نشر في: الإثنين 4 يناير 2021 - 6:54 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 يناير 2021 - 6:54 ص

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 116 وفاة و12489 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 65037، فيما إجمالي عدد الإصابات بلغ 2665728.

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