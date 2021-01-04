أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب، زاده أن بلاده ترصد التحركات الأمريكية في المنطقة، وأنها مستعدة للرد على أي اعتداء يستهدفها.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول اليوم الاثنين: "الألاعيب الأمريكية غير خافية عن إيران، وهي ترصد تحركات الأمريكيين غير المعلنة في العراق والمنطقة".

وأضاف: "لسنا دعاة حرب لكننا لا نتردد لحظة واحدة في الدفاع عن أنفسنا، وسنرد علنا وبشكل مباشر وقوي على أي اعتداء".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الليلة الماضية أنه تقرر إبقاء حاملة الطائرة "يو إس إس نيميتز" في منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية "بسبب التهديدات الأخيرة التي صدرت عن القادة الإيرانيين ضد الرئيس (الأمريكي المنتهية ولايته دونالد) ترامب ومسؤولين حكوميين أمريكيين آخرين".

وبشأن تصريحات جاك سوليفان مستشار الأمن القومي في الإدارة الأمريكية القادمة والتي قال فيها إن واشنطن، وبعد عودتها إلى الاتفاق النووي، ستتفاوض مع طهران بشأن الصواريخ الإيرانية، قال خطيب زاده إن القدرات الدفاعية لإيران "لم تكن يوما موضوعا للتفاوض ولم ولن يتم التفاوض بشأنها لا الآن ولا في المستقبل".

وشدد على أن قدرات إيران الدفاعية تحددها "احتياجات البلاد".