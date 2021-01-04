كوريا الجنوبية ترسل سفينة حربية إلى مضيق هرمز بعد احتجاز إيران إحدى سفنها

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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إرسال إحدى سفنها الحربية لمضيق هرمز بعد احتجاز إيران لسفينة ترفع علمها بدعوى تلويث البيئة.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن الحكومة طالبت بالإفراج المبكر عن الناقلة كوريا كيمي، ونقلت عن متحدث للخارجية أن 5 كوريين من بين طاقم السفينة البالغ 20 فردا.

وأوضحت أن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أعلنت إرسال السفينة تشوي يونج من وحدة تشونجاي لمكافحة القرصنة العاملة جنوب ميناء مسقط، ومن المقرر أن تصل غدا الثلاثاء.

ونقلت عن مسؤول بشركة "دي إم شيبينج" المالكة للناقلة أن الحرس الثوري الإيراني كان على اتصال بناقلة النفط الكورية الجنوبية في المياه الدولية، وأنها لم تتسبب في تلوث البيئة.