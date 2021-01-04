وزير التنمية الألماني يطالب شركات الإنترنت بتمويل حملات التطعيم بالدول الفقيرة

طالب وزير التنمية الألماني جيرد مولر، الجهات التي استفادت اقتصاديا من جائحة كورونا بتقديم إسهام في حملات التطعيم في الدول الفقيرة.

وفي تصريحات لصحيفة "اوجسبورجر الجماينه" الألمانية الصادرة غدا الثلاثاء، قال الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، إنه يرى أن هذا الأمر معني " بشركات مثل امازون وجوجل وفيسبوك وابل وشركات أخرى".

وأضاف مولر، أن هذه الشركات " حققت مكاسب عالية بالمليارات في الأزمة، ولذلك فإنني أرى أن من المناسب أن تشارك في التغلب على الأزمة وأن تشارك في تمويل المنصة الدولية للتطعيم كوفاكس".

وستعمل منصة كوفاكس على مراعاة التوزيع العادل للقاحات على مستوى العالم.

وأكد مولر، مطالبته للدول والمجتمع الدولي بالتصرف على نحو تضامني.