 الحكومة الأفغانية وطالبان تستأنفان محادثات تقاسم السلطة غدا - بوابة الشروق
الإثنين 4 يناير 2021 1:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

الحكومة الأفغانية وطالبان تستأنفان محادثات تقاسم السلطة غدا

كابول - أ ش أ
نشر في: الإثنين 4 يناير 2021 - 12:56 م | آخر تحديث: الإثنين 4 يناير 2021 - 12:56 م

قالت نائبة رئيس البرلمان وعضو فريق التفاوض الأفغاني فوزية كوفي، اليوم الاثنين، إنه من المقرر أن يتوجهوا إلى مقر المفاوضات مع حركة طالبان غدا الثلاثاء لاستئناف المرحلة الثانية من المحادثات.

وصرح مصدر مطلع لوكالة أنباء (بجفاك) الأفغانية، بأنه تم تأجيل التوجه إلى مقر المفاوضات الذي كان مقررا اليوم بسبب مشاكل فنية.

وتعثر الجانبان الأفغانيان في الإجراءات لأسابيع، لكنهما توصلا في ديسمبر الماضي إلى اتفاق بشأن العملية، ما يمهد الطريق أمامهما لتناول القضايا العالقة عند استئناف المفاوضات غدا.

وتأتي خطط استئناف المفاوضات وسط تصاعد العنف في أنحاء أفغانستان في الأشهر الأخيرة، بينها كابول التي شهدت هجمات بقنابل يدوية واغتيالات تستهدف شخصيات بارزة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك