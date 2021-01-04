القبض على عاطل بمدينة أبورديس وبحوزته 20 فرش لمخدر الحشيش

ألقت مباحث مدينة أبورديس بجنوب سيناء، اليوم ، القبض على عاطل وبحوزته 20فرش لمخدر الحشيش.

وردت معلومات إلى المقدم محمد يونس رئيس مباحث أبورديس، تفيد اعتزام أحد العاطلين بحي السلام بمدينة أبورديس، ويدعى " عتيق . م . ف" ، 29 عامًا، تسليم كمية من مخدر الحشيش لأحد التجار بمنطقة حي السلام بمنطقة العرايشية، وعلى الفور جرى اخطار مدير مباحث الجنائية بتلك المعلومات، وأمر بسرعة ضبط المتهم قبل ترويجه للمواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات القانونية، جرى ضبط المتهم خلال قيادته سيارة هيونداى النترا ، وبتفتيشه عثر بحوزته على 20 فرش من مخدر الحشيش، و2تليفون محمول، ومبلغ 250جنية .

وبمواجهه المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد.