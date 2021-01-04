ولي العهد السعودي: قمة مجلس التعاون ستكون جامعة للكلمة موحدة للصف

أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أن سياسة المملكة تقوم على نهج راسخ لتحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لموقع "العربية.نت" الإخباري السعودي.



وأضاف، الاثنين، أن قمة مجلس التعاون المقررة الثلاثاء، ستكون جامعة للكلمة وموحدة للصف.



وتابع أن المملكة ستترجم خلال القمة تطلعات قادة دول مجلس التعاون للم الشمل، مشدداً أنها ستسعى خلال القمة أيضاً للتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.



وأوضح أن القمة ستعزز مسيرة الخير والازدهار، معلناً موافقة السعودية على فتح الأجواء والحدود مع قطر.



وشدد على أن بلاده تسخّر كل الجهود لصالح الخير والأمن لشعوب دول مجلس التعاون والدول العربية.



في المقابل، أعلن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر حضوره القمة الخليجية في السعودية المقررة غداً الثلاثاء.



وكان وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر الصباح، قد أعلن الاثنين، فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم.



وأضاف أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالين بولي العهد السعودي وأمير قطر، مؤكداً الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين.



وتابع المسؤول الكويتي أن الأطراف جميعها أكدوا على ضرورة وحدة الصف ولم الشمل وجمع الكلمة.



يشار إلى أن قمة مجلس التعاون ستعقد بدورتها الـ 41 الثلاثاء، في العُلا شمال غربي المملكة بدعوة من الملك سلمان، ومشاركة قادة الدول الأعضاء في المجلس.