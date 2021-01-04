أوكرانيا تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة و73 وفاة بفيروس كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الاثنين، تسجيل 4 آلاف و158 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و78 ألفا و251 حالة.

وقال ستيبانوف -عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بحسب ما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تشمل 170 طفلا و163 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 73 حالة وفاة بينما تماثل 4693 شخصا للشفاء وانتقل 1298 إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وشهدت مدينة زابوريزهيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة تليها العاصمة كييف ثم لفيف وميكولايف.