قال خالد شعيب محافظ مطروح، إنه قرر إحالة شكوى سكان مساكن الشباب كل من حي الزهور والشروق والكيلو ٨ وعلم الروم، من ممارسات شركة مياه الشرب والصرف الصحي المالية المخالفة، للتحقيق بمعرفة التفتيش المالي والإداري، وذلك بسبب إضافة مبالغ غير مستحقة على الفواتير الشهرية.



وأوضح محافظ مطروح، في تصريحات صحفية، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش زيارته مقر مبنى هيئة قضايا الدولة، أن شركة المياه والصرف الصحي تفرض مبالغ مالية على سكان وحدات الإسكان الاجتماعي غير مستحقة ومخالفة للقانون، وهو أمر الذي سيتم تداركه ورفع هذه المبالغ عن كاهل الأهالي.



كان سكان الوحدات السكانية في أحياء الزهور والشروق وعلم الروم، تقدموا بشكوى تفيد بأن شركة مياه مطروح تفرض مبلغ مالي يقدر بـ34 جنيها شهريا، قيمة صرف صحي على كل فاتورة، بينما لا يوجد شبكات صرف في هذه المناطق، وكذلك عدم نزح وحدات الكسح بالشركة آبار التحليل، مما أدى إلى وجود برك صرف بهذه الأحياء.



فيما أوضح اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، خلال مداخلة بالمؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء اليوم، أن وحدات الكسح والشفط الخاصة بمجلس مدينة مرسى مطروح، هي التي تسحب المياه من آبار التحليل وبمشاركة محدودة من سيارات المياه والصرف، مشيرا إلى أن الشركة تفرض هذه المبالغ من سكان إسكان الاجتماعي لتعويض الدعم لمياه الشرب في المناطق السكانية الموجودة بأطراف المدينة.