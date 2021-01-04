لجنة الانضباط تبدأ التحقيق في أزمة منتخب الشباب

بدأت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد البنداري، اليوم الإثنين تحقيقاتها في ملف كارثة انتشار وباء فيروس كورونا بين لاعبي منتخب مصر للشباب مواليد 2001، والتي أدت إلى عودة بعثة المنتخب من تونس بعد قرار الانسحاب من المشاركة في دورة شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب بموريتانيا 2021.

اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، كانت قد أعلنت أمس الأحد إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث أزمة منتخب الشباب إلى لجنة الانضباط لاتخاذ القرارات اللازمة.

لجنة تقصي الحقائق كانت قد توصلت إلى تفاصيل جديدة في ملف أزمة انسحاب المنتخب من دورة شمال إفريقيا بعد انتشار وباء كورونا بين اللاعبين، وذلك من خلال تحقيقاتها مع رئيس البعثة جمال محمد علي، والمسؤولين الإداريين وطبيب المنتخب وليد منظور ومدرب المنتخب ربيع ياسين إلى جانب تقرير وليد ماهر المنسق الإعلامي.