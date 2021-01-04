السودان يؤكد الحرص على تعزيز الشراكة مع سويسرا

أشاد وزير الخارجية السوداني المُكلف عمر قمر الدين، بمستوى العلاقات مع سويسرا ومساندة ودعم حكومتها للسودان، مؤكدا حرص السودان على تعزيز الشراكة بين البلدين وترجمتها إلى مشاريع تخدم مصالح الشعبين الصديقين.



وذكرت وزارة الخارجية السودانية -في بيان اليوم الاثنين- أن قمر الدين، استقبل السفير كريستيان وينتر بمناسبة تقديم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لدولة الاتحاد السويسري لدى جمهورية السودان.

وتقدم السفير كريستيان بالتهاني لوزير خارجية السودان بمناسبة ذكرى الاستقلال، معربا عن تطلعه للعمل في السودان وتقوية العلاقات الثنائية.



وأشار إلى تطور العلاقات بين البلدين، خاصة عقب زيارتي وزير الخارجية المكلف إلى العاصمة بيرن مؤخراً، والاتفاق على عقد لجنة التشاور السياسي رفيعة المستوى بين البلدين، بالخرطوم في مارس القادم.



وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات؛ وعلى رأسها القطاع المالي وإصلاح القطاع المصرفي السوداني بالاستفادة من التجربة السويسرية ودعمها الفني للتدريب في هذا المجال، لمحاربة الفساد وغسيل الأموال واسترداد الأصول، بالإضافة إلى الشراكة في مكافحة الهجرة غير شرعية والاتجار بالبشر، وذلك بالتعاون مع الدول الأوروبية الأخرى.



وأوضحت وزارة الخارجية السودانية، أن البلدين بصدد توقيع اتفاقيتين بشأن الهجرة غير الشرعية، ومجال الطيران المدني.



كما تطرق اللقاء إلى التقدم الكبير الذي أحرزه السودان في مجال حقوق الإنسان، ورئاسته للمجموعة الأفريقية بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.