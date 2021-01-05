وزير البترول: لدينا خطة لنشر محطات الغاز الطبيعي في كافة محافظات الجمهورية

كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن خطة لنشر محطات الغاز الطبيعي في كافة محافظات الجمهورية.



واستعرض وزير البترول، خلال فعاليات افتتاح المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطط الوزارة في التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي بصفة عامة وتطور استهلاكات الغاز على مدار السنوات الماضية، موضحًا أن عام 2000 كان استخدام الغاز في مصر يبلغ 14 مليون طن ووصل عام 2020 إلى ثلاث أضعاف ومعدل الاستهلاكات بصفة عامة زاد سواء كان بترول أو غاز.



وأضاف أن استخدامات الغاز الطبيعي بحصته من إجمالي الوقود زاد من 38% إلى 62%، لافتًا إلى أن المستهدف عام 2023 بعد الوصول للاكتفاء الذاتي للمنتجات البترولية سيصل إلى 65% غاز طبيعي، و35% منتجات بترولية.



وأوضح طارق الملا، أنه بمقارنة 20 عامًا من عام 2000 حتي 2020 نجد أن المنتجات البترولية كانت 23 مليون طن أصبحت الآن 27 مليون طن فقط، بينما الغاز تتضاعف ثلاث أضعاف ما يتماشى مع الإصلاح الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي من الغاز وتقليل وترشيد وتصحيح التسعير.