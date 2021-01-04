قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن قطاع النقل يتسبب في 23% من تلوث الهواء، وذلك بسبب عوادم السيارات، موضحة أن ذلك له مردود سلبي على صحة الإنسان.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أنه يتم صرف 47 مليار جنيه سنويًا، على التدهور الصحي البيئي نتيجة تلوث الهواء، مشيرة إلى توفير ما يقرب من 100 مليون دولار في حالة تحويل 1000سيارات متهالكة للعمل بالغاز الطبيعي.



وأشارت إلى توفير نحو 70 مليون دولار كان يتم صرفها على قطاع الصحي، نتيجة تلوث الهواء، من خلال تحويل 70 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي في المرحلة الأولى التي أطلقتها الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة.



وذكرت أن وزارة البيئة عملت خلال الثلاثة سنوات الماضية على برنامج متكامل لخفض تلوث هواء محافظة القاهرة، ذاكرة أنه يتم دراسة توفير أعداد من الأتوبيسات بالطاقة النظيفة بالطرق بعد تطويرها.



ولفتت إلى انخفاض نسبة التلوث في مصر خلال الفترة الماضية، خاصة بعد السيطرة على انبعاثات المصانع وتوجه الدولة في زيادة مصادر الطاقة المتجددة، مضيفة أن البرنامج القومي لإدارة وتدوير المخلفات ساهم أيضا بخفض التلوث في مصر.



