ليفربول يواصل نتائجه المخيبة ويسقط أمام ساوثهامبتون

واصل ليفربول نتائجه السلبية بخسارته أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول لم يذق طعم الفوز منذ ثلاث جولات بعد تعادله في الجولتين الماضيتين أمام وست بروميتش، ونيوكاسل على التوالي، وخسارة اليوم أمام ساوثهامبتون.

وسجل داني إنجز هدف اللقاء الوحيد لساوثهامبتون في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، بطريقة رائعة بعد عرضية من جيمس وارد براوس.