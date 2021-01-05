ليفربول يواصل نتائجه المخيبة ويسقط أمام ساوثهامبتون

واصل ليفربول نتائجه السلبية بخسارته أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ليفربول لم يذق طعم الفوز منذ ثلاث جولات بعد تعادله في الجولتين الماضيتين أمام وست بروميتش، ونيوكاسل على التوالي، وخسارة اليوم أمام ساوثهامبتون.
وسجل داني إنجز هدف اللقاء الوحيد لساوثهامبتون في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، بطريقة رائعة بعد عرضية من جيمس وارد براوس.
وتوقف رصيد ليفربول عند 33 نقطة في الصدارة بالتساوي في رصيد النقاط مع مانشستر يونايتد ، فيما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 29 نقطة ليتقدم للمركز السادس.
وتعرض ليفربول حامل اللقب للهزيمة الثانية هذا الموسم مقابل تسعة انتصارات وستة تعادلات في الوقت الذي سجل فيه ساوثهامبتون فوزه الثامن مقابل خمسة تعادلات وأربع هزائم.