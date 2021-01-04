أظهر تقرير صادر عن مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" للدراسات الاقتصادية اليوم الاثنين، تحسن وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في أيرلندا في ديسمبر الماضي.



وأشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر مديري مشتريات القطاع الشهر الماضي إلى 57.2 نقطة مقابل 52.2 نقطة خلال نوفمبر الماضي.



يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير القراءة دون 50 نقطة إلى انكماش النشاط.



وواصل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي مسجلا خلال الشهر الماضي أكبر ارتفاع له منذ يوليو الماضي. كما واصل مؤشر الإنتاج ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي.



وسجل المؤشر الفرعي لحجم طلبيات مستلزمات الإنتاج أكبر ارتفاع له منذ مارس من العام الماضي. وارتفع زمن تسليم الموردين للطلبيات خلال ديسمبر الماضي.