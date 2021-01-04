يحاول البعض الابتعاد عن الصالات الرياضية لحماية النفس من عدوى فيروس كورونا، والاتجاه نحو الركض في الهواء الطلق للحفاظ على الوزن واللياقة البدنية، ولكن فعل ذلك قد يعرض الجسم لنزلات البرد إذا لم يحافظ الشخص على جسمه خلال التعرق من الهواء البارد.

ووفقًا لموقع "كالينجي" الخاص بأحد ماركات الأحذية الرياضية الفرنسية والذي يقدم نصائح للرياضيين، فإنه يمكن حماية الجسم من البرد أثناء الركض بفصل الشتاء.. من خلال النصائح التالية:

1. تمارين الإحماء

عند ممارسة تمارين الإحماء قبل الركض يساعد ذلك في زيادة درجة حرارة الجسم والعضلات تدريجيًا مما يحمي من البرد الذي يصيب الجسم عندما يفرز العرق نتيجة القيام بمجهود مفاجئ.

2. اختيار طبقات الملابس

ارتداء ملابس سميكة ليس فعال دائمًا في حماية الجسم، والأفضل ارتداء 3 طبقات فقط وكل طبقة لها مواصفات مختلفة، فالأولى يجب أن تكون من القطن لأنه يحافظ على حرارة الجسم ويجعل الجلد قادرًا على التنفس ويمتص العرق.

والطبقة الثانية يجب أن تكون عازلة للبرد ولكن تسمح للجسم بالتنفس أيضًا، ويفضل أن تكون قميص من الصوف بأكمام ورقبة عالية، أما الطبقة الثالثة فيجب أن تكون سترة لأنها توفر الحماية من المطر والرياح الباردة.

3. لون الملابس

تمتص الملابس ذات الألوان الداكنة أشعة الشمس الموجودة مهما كانت بسيطة، وهذا سيفيد خلال الركض خلال الشتاء؛ لأنها ستدفئ الجسم وتمنحه فيتامين د.

4. حماية أطراف الجسم

يفقد الجسم الدفء بنسبة 70% من الأطراف والرقبة والرأس، ولهذا يجب أن يتم تغطية هذه الأجزاء من خلال الركض، ويفضل أن تكون أجزاء الملابس المستخدمة مكونة من طبقة سميكة أو مبطنة ومصنوعة من الصوف.

5. أحذية تحمي القدم

يجب اختيار حذاء يحمي من البرد، ويفضل أن يكون مقاسه كبير؛ لأن الضغط الشديد على القدم يبرد الجلد.

6. ترطيب الجسم

استنشاق الهواء البارد خلال الركض يعرض الجسم والحلق للجفاف، ولذلك يجب أخذ ماء وشرب القليل كل فترة مع قطع فواكه مجففة لتناولها قبل الجري لتدفئة الجسم.

7. الاستنشاق من الأنف

يجب الاستنشاق من الأنف والزفير من الفم؛ لتدفئة الهواء قبل دخوله في القصيبات الرئوية.