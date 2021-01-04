التشكيل الرسمي لساوثهامبتون في مواجهة ليفربول

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أعلن رالف هاسونهوتل المدير الفني لفريق ساوثهامبتون عن تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ساوثهامبتون يحتل المركز التاسع برصيد 26 نقطة، فيما يتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد برصيد 33 نقطة لكل منهما.

ويدخل الريدز اللقاء وعينه على العودة لسكة الانتصارات بعد تعادله في الجولتين الماضيتين أمام وست بروميتش، ونيوكاسل تواليًا، وبالمثل ساوثهامبتون الذي لم يذق طعم الفوز في آخر 4 مواجهات بالمسابقة.

وجاء تشكيل ساوثهامبتون على النحو التالي:

حراسة المرمى: فريزار فروستر.

خط الدفاع: كايل ووكر بيتيرس- يان بيدناريك- جاك ستيفينز- ريان برتراند.

خط الوسط: إبراهيما ديالو- جيمس وارد بروس- موسى جيجينو- ستيورات أرمسترونج.

خط الهجوم: ثيو والكوت- داني إنجز.