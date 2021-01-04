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دخول أول طائرة قطرية إلى الأجواء السعودية منذ قليل

طائرة قطرية - ارشيفية
طائرة قطرية - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الإثنين 4 يناير 2021 - 9:32 م | آخر تحديث: الإثنين 4 يناير 2021 - 9:32 م
أعلنت وسائل إعلام قطرية، عن دخول أول طائرة قطرية إلى الأجواء السعودية منذ قليل، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «cnn عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

وأعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح، مساء اليوم الاثنين، الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والسعودية بداية من مساء اليوم، قبل ساعات من انعقاد قمة العلا في المملكة غداً الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية الكويتي، في بيان تليفزيوني، إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، أجرى اتصالا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، وأنه تم الاتفاق على فتح جميع الحدود بين قطر والسعودية.

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