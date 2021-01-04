 الدستوري الحر يحمل الغنوشي مسؤولية التخاذل في الحفاظ على صحة نواب الشعب التونسي - بوابة الشروق
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الدستوري الحر يحمل الغنوشي مسؤولية التخاذل في الحفاظ على صحة نواب الشعب التونسي

راشد الغنوشي - ارشيفية
راشد الغنوشي - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 4 يناير 2021 - 6:53 م | آخر تحديث: الإثنين 4 يناير 2021 - 6:53 م
حمّلت كتلة الحزب الدستوري الحر التونسي، رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، مسؤولية تجاهل مطالبهم والتخاذل في الحفاظ على صحة النواب والموظفين وكافة الوافدين والمشاركين في أعمال المجلس.

وطالبت رئيسة الكتلة عبير موسي - في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الاثنين - بتشديد الرقابة على تطبيق البروتوكول الصحي داخل الأماكن المغلقة بالمجلس، وذلك إثر انتهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية ووجوب حضور النواب باللجان والجلسات العامة.

كما طالبت رئاسة المجلس بالإذن بعقد الجلسات العامة بداية من الغد الثلاثاء، بقاعة الجلسات العامة بالمبنى الفرعي للبرلمان؛ نظرًا لاتساعه لحوالي ضعف عدد النواب لضمان التباعد الجسدي إلى حين تحسُن الوضع الوبائي في البلاد.

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