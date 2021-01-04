 العربية للتصنيع: الحكومة تعمل كفريق واحد لتنفيذ مشروع تحويل السيارات إلى الغاز - بوابة الشروق
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العربية للتصنيع: الحكومة تعمل كفريق واحد لتنفيذ مشروع تحويل السيارات إلى الغاز

سيارات بالغاز - ارشيفية
سيارات بالغاز - ارشيفية

نشر في: الإثنين 4 يناير 2021 - 10:30 م | آخر تحديث: الإثنين 4 يناير 2021 - 10:30 م
قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن هناك تكاتفًا من الحكومة كلها أمام الرئيس لتنفيذ مشروع تحويل السيارات إلى الغاز، مؤكدًا أن الحكومة تعمل كفريق واحد.

وأضاف التراس، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الإثنين، أن الهيئة العربية للتصنيع مسؤولة عن الشق التنفيذي لتحويل السيارات للعمل بالطاقة النظيفة.

وشدد على أن الهيئة تعمل على مبادرة لتحويل سيارات الميكروباص للعمل بالغاز، لافتًا إلى أن الهيئة تعاقدت مع شركة تويتا اليابانية لإنتاج سيارة ميني باص للعمل بالغاز الطبيعي في مصر، ما سيساهم في انخفاض أسعار الميكروباص خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الهيئة عرضت على شركات عالمية منها شركة تويوتا الدخول في شراكة مع الهيئة بنسبة تصنيع تزداد تدريجيًا، مضيفًا أن المناخ في مصر جاذب لكل الشركات الاستثمارية العالمية.

وذكر أن الهيئة بالاتفاق مع وزارة التموين، وشركة ألمانية، ستحويل 550 مخبزًا خلال ستة أشهر للعمل بالغاز الطبيعي بالاتفاق، الأمر الذي يسهم في خفض التكلفة لأصحاب المخابز.


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