دانا حلبي ناعية إلياس الرحباني: نصايحك ستظل على طول معي

نعت الفنانة دانا حلبي، الموسيقار اللبناني الكبير إلياس الرحباني، الذي توفي صباح اليوم عن عمر يناهز الـ83.



ونشرت دانا حلبي عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، صورة للموسيقار الراحل معلقة: "ما زالت بقايا نحس 2020 تبخ سمومها.. شو بدي قول الله يرحمك.. سعيدة أني اشتغلت معك وفخورة انو عندي أغنية بتحمل توقيعك، ونصايحك رح تضل علطول معي، ورح ضل قولا بقلبي بحبك الله يرحمك الموسيقار الكبير إلياس الرحباني".



إلياس الرحباني من مواليد العام 1938، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.



وهو موسيقي ملحن وموزع، كاتب أغاني، وقائد أوركسترا، لحن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، 2000 منها عربية. وألف موسيقى تصويرية لـ25 فيلما منها أفلام مصرية، وأيضا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو، من أشهرها موسيقى فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي" وفيلم "حبيبتي" وفيلم "أجمل أيام حياتي" ومسلسل "عازف الليل".







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