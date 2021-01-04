مستشفى المنيرة العام تبدأ في إجراء جراحات السمنة المفرطة إلى جانب عزل مرضى كورونا

أجرت مستشفى المنيرة العام، عملية تكميم المعدة لمريضة تعاني من السمنة المفرطة، والتي تم استقبالها في العيادات الخارجية وكانت تعاني من خشونة بالمفاصل.

قال الدكتور أحمد صلاح الدين أخصائي الجراحة العامة والتجميل، إنه تم قياس طول المريضة ووزنها وتقسيم معدل الكتلة للمريضة، وأسلوب التغذية التي تتبعه المريضة، وتقييم الحالة وعرضها على استشاري التخدير لعمل جراحة تكميم المعدة بأحدث الآلات والدبابيس الجراحية أحادية الاستخدام الجراحية.

من جهته، شدد الدكتور عادل جودة، رئيس قسم الجراحة بالمستشفى، والذي أجرى الجراحة التي استغرقت ساعة و20 دقيقة، على ضرورة محاولة المريض إنقاص وزنه ابتداء عن طريق التغذية السليمة واتباع انظمة صحية تحت إشراف أطباء التغذية.

وذكر رئيس قسم الجراحة، أنه حال فشل الشخص في إنقاص وزنه عن طريق الحمية الموزونة أو زيادة الوزن مرة أخرى، قد يلجأ الأطباء للنصح بإجراء إحدى عمليات السمنة المفرطة وﺫلك لمساعدة المريض في الحصول على الوزن الصحي لتجنب المضاعفات والأمراض المصاحبة للسمنة، موضحا أن هذه العمليات أصبحت أكثر أمانا بعد ظهور أنواع حديثة من الدبابيس الجراحية والمناظير الجراحية.

قال الدكتور كريم سلام مدير عام المستشفى، في تصريحات صحفية له، إن تلك الخدمات الطبية المستحدثة، بالإضافة إلى خدمات العزل التي تقدمها المستشفى لمرضى فيروس كورونا وهي الحجز عبر الرعايات المركزة أو الغرف العادية أو صرف العلاج للحالات العادية بالمنزل، وذلك عبر مسارات آمنة تماما، لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

ووجه سلام، بإنشاء عيادة خاصة لجراحات السمنة المفرطة لاستقبال المرضى الذين يعانون من مشكلة السمنة المفرطة لتجهيزهم وتحضيرهم للجراحة المناسبة.

وأكد مدير عام المستشفى، أن ذلك اتباعا للرؤية العامة لمستشفى المنيرة العام، للحفاظ على صحة المواطنين، وانطلاقا من رؤية الدولة للقضاء على السمنة المفرطة، تجنبا لخطورتها على الحياة العامة للمريض والتي تؤثر بالسلب على صحته النفسية والعملية.

من جهته، قال الدكتور محمد شوقي رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن صحة القاهرة تعمل على تقديم كافة الخدمات الطبية للمترددين عليها، منوها بدور مستشفى المنيرة العام وما تقوم به من خدمات لنيل رضاء المواطنين، طبقا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.