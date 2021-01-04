الإسماعيلي يعلن جاهزية بابل لمواجهة الرجاء في البطولة العربية

أعلن الإسماعيلي جاهزية الأنجولي آري بابل، جناح أيسر الفريق، للمشاركة في لقاء الرجاء المغربي، الإثنين المقبل، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية البطلة «البطولة العربية» والمقرر إقامته في الدار البيضاء.

وقال أكرم عبد العزيز، رئيس الجهاز الطبي للإسماعيلي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، إن بابل تخلص من آلامه العضلية التي أبعدته عن مباراة المقاصة بالدوري، وأصبح جاهزًا لمواجهة الرجاء.

وأكد أن إصابة الثنائي محمود عبد العاطي دونجا والتونسي مروان الصحراوي، لاعبا الفريق في لقاء المقاصة، لن تمنعهما من خوض لقاء الرجاء.

كما أوضح أن دونجا خضع لأشعة بعد إصابته بكدمة في كاحل القدم، ولكنه سيكون جاهزًا للمباراة، كما تعرض الصحراوي لإصابة بكدمة في الكتف.

وأشار إلى أن اللاعب الصاعد محمد بيومي سيكون جاهزًا لمباراة الرجاء أيضًا، بعد أن قارب من إنهاء برنامجه العلاجي، وسينتظم في التدريبات الجماعية.

وأكد أن عبد الرحمن مجدي جناح أيمن الفريق، يسابق الزمن للحاق بلقاء الرجاء، موضحًا أن موقف اللاعب سيتحدد خلال 48 ساعة، لتحديد موقفه من السفر للمغرب، الخميس المقبل.

ويفتقد الإسماعيلي، أمام الرجاء البيضاوي، خدمات ثنائي الدفاع أحمد أيمن وباهر المحمدي بسبب الإصابة.