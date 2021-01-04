تقرير: الصين قد تطالب الشركات الأمريكية بالكشف عن علاقاتها بالجيش

قال محللون لصحيفة جلوبال تايمز الصينية، إن حكومة الصين قد تطالب الشركات الأمريكية العاملة في الصين بالكشف عن علاقاتها بالجيش الأمريكي.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دونج شاوبنج أحد مستشاري هيئة تنظيم سوق الأوراق المالية الصينية إن الحكومة الصينية قد تطبق مبدأ المعاملة بالمثل على المؤسسات المالية والشركات الأمريكية التي ترغب في الدخول إلى سوق المال الصينية وتطالبها بالكشف عن تعاملاتها وعلاقاتها بالجيش الأمريكي.



وقال شين دا المدير التنفيذي لشركة آنلان كابيتال إن السوق الأمريكية ليست مصدرا رئيسيا للتمويل بالنسبة للشركات الصينية.



كانت بورصة نيويورك للأوراق المالية، أعلنت شطب أسهم أكبر 3 شركات اتصالات صينية، لاعتبارها مرتبطة بالجيش الصيني، وفقا للحكومة الأمريكية.



وبحسب قرار البورصة الأمريكية سيتم وقف تداول أسهم شركات تشاينا موبايل ليمتد وتشاينا تيليكوم كورب وتشاينا يونيكوم هونج كونج في بورصة نيويورك خلال الفترة 7 إلى 11 يناير الحالي مع بدء اتخاذ إجراءات شطبها من البورصة.



في الوقت نفسه يتوقع هينك فونج المحلل الاقتصادي في خدمة بلومبرج إنتليجانس للتحليلات الاقتصادية شطب سهم شركة كنووك لميتد أكبر شركة نفط صينية دولية في البورصة الأمريكية بعد إدراج وزارة الدفاع الأمريكية لها على قائمة الشركات الصينية التي يسيطر عليها الجيش الصيني.