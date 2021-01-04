الجزائر تدين هجومين إرهابيين على بلدتين بالنيجر خلفتا ضحايا بين المدنيين

أدانت الجزائر بشدة اليوم الإثنين الاعتداءات الإرهابية الدموية التي استهدفت بلدتي تشومبانغو وزرومداري بالمنطقة الغربية من جمهورية النيجر، والتي تسببت في سقوط العديد من القتلى والجرحى بين المدنيين العزل.

وأعربت الجزائر في بيان لوزارة الشؤون الخارجية مساء اليوم الإثنين عن خالص التعازي لأسر الضحايا وجددت تضامنها الكامل مع حكومة وشعب النيجر الشقيق.

وأكد البيان أن الجزائر مقتنعة بأن النيجر سيكون قادراً، في ظل وحدة شعبه الباسل، على مواجهة التحديات الهائلة التي تفرضها آفة الإرهاب الدنيئة.

وجددت الجزائر التزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى القضاء على الإرهاب.