محافظ الشرقية: إصابة 8 أشخاص في حريق مخبز بمنطقة القومية بالزقازيق

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إصابة 8 أشخاص بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد؛ في حريق نشب بمخبز بمنطقة القومية في الزقازيق.



وقال المحافظ، في بيان له، اليوم الاثنين، إنه وجه الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية الأولية والعلاجية المتخصصة، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والأشعة والجراحات اللازمة للمصابين.



واوضح المحافظ، أن الحريق أسفر عن إصابة 8 عمال بالمخبز، وهم كلًا من: م.م.ع، 19 سنة، وأ.ص.م، مقيمان بههيا، وك.ع.ح، 46 سنة، مقيم بأولاد صقر، وح.ع.أ، 46 سنة، وأ.ر .أ، 19 سنة، وأ.م.ص، 16 سنة، وم.أ.أ، 21 سنة، مقيمين بالزقازيق، وأ.س.م، 27 سنة، مقيم بمشتول القاضي، وتم نقلهم إلى مركز الحروق والجراحات التكميلية بمستشفى ههيا المركزي.