لندن تفقد أغلب تداولات الأسهم الأوروبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

قالت أكبر 3 شركات بريطانية لتداول الأسهم في لندن إن الجزء الأكبر من تعاملاتها على الأسهم الأوروبية انتقلت إلى مكاتبها خارج بريطانيا في أول أيام التداول بعد دخول قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ الفعلي اليوم الاثنين.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء أند ألاسداير هاينز الرئيس التنفيذي لشركة أكويس إكستشنج القول إن 6ر99% من تعاملات الشركة على الأسهم الأوروبية تم من خلال مسارها الموازي في باريس اليوم، في حين انتقل 90% من تعاملات شركة كوبي يوروب على الأسهم الأوروبية اليوم إلى مكتبها في أمستردام، وتم نحو 92% من تعاملات منصة توركيوس التابعة لمجموعة بورصة لندن للأوراق المالية من داخل دول الاتحاد الأوروبي اليوم.



ونقلت وكالة بلومبرج عن تقديرات شركة كوبي جلوبال ماركتس القول إن القيمة الإجمالية للتعاملات التي انتقلت خارج لندن اليوم تبلغ 6ر4 مليار يورو (6ر5 مليار دولار).



وقال هاينز "من الواضح أن أوروبا كسبت معركة تداول أسهمها... الانتقال هو هدف خاص رائع لأن بريطانيا تخسر الآن مكانتها القوية في تداول الأوراق المالية الأوروبية في لندن".



وكان مركز سيتي أوف لندن المالي، فقد الحق في الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة اعتبارا من 31 ديسمبر الماضي مع تنفيذ قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. ولم يعد من حق المستثمرين داخل الاتحاد الأوروبي تداول أسهم شركات مثل أيرباص وبنك بي.إن.بي بريبا من خلال بورصات لندن مباشرة، وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي.