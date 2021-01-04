الحكومة الألمانية تدافع عن شرائها لقاحات كورونا عبر الاتحاد الأوروبي

دافع المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، عن قرار حكومته شراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد عبر الاتحاد الأوروبي.

وقال زايبرت اليوم الإثنين، في برلين إن الحكومة الألمانية تقف وراء هذا القرار الأساسي، مضيفًا: "نحن مقتنعون بأن هذا كان ولا يزال هو الطريق الصحيح، نعم نفاد الصبر والأسئلة العديدة التي يطرحها المواطنون الآن مفهومة".

وتأتي تصريحات زايبرت ردًا على أسئلة انتقادية من الصحفيين الذين أشاروا إلى عدم كفاية عدد جرعات التطعيم وبطء وتيرة التطعيم في ألمانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية: "كان واضحًا منذ البداية أنه سيكون هناك نقص في اللقاح في بداية عملية التطعيم".

فيما أكد "زايبرت"، أن التماسك الأوروبي أثبت أنه مهم خاصة خلال الجائحة، مضيفًا أن التقارير الواردة من المستشفيات أظهرت الوضع الصعب في ألمانيا، متابعًا: "لذلك من الضروري تجنب الإصابات الجديدة بقدر الإمكان دائمًا".