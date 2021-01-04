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الهيئة العامة لقصور الثقافة تنظم العديد من الأنشطة في فرع الأقصر

القاهرة - أ ش أ:
نشر في: الإثنين 4 يناير 2021 - 10:24 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 يناير 2021 - 10:24 ص

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "دور الثقافة في تكوين الفكر الإنساني" وتحدث علي توفيق عن أنواع الثقافة "إنسانية، اجتماعية، سياسية، مكتسبة"، وتأثير الثقافة على الفرد والمجتمع ومقومات الثقافة "علمية، أخلاقية".

 

كما عقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "ضرورة التخطيط للمستقبل" وتحدث الشيخ موسى علي إمام وخطيب بمديرية أوقاف الأقصر، موضحا أن التخطيط للمستقبل يبدأ بوجود الطموح داخل الفرد، فهو الوقود لاشتعال التخطيط وإلا سيصبح عشوائيا، ولابد من توافر عناصر لدى المخطط لمستقبله أبرزها، الإخلاص والثقة بالنفس والأمل والأخذ بالأسباب والتوكل على الله، والتخطيط للمستقبل واجب شرعاً لكي يعود بالنفع على نفسه وأسرته وبلده.

 

وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للرواية"، وأوضح سيد صدقي مفهوم الرواية وأنواعها والتعريف بيوم الرواية وبداية تخصيص يوم عالمي للاحتفاء بها ومراحل تطورها في الوطن العربى.

 


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