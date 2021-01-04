صحيفة سعودية: السلوك الإيراني المتمادي يحتاج لرادع

رأت صحيفة "الرياض" السعودية، أن "السلوك الإيراني المتمادي في جرأته وصلفه وتحدّيه وفظاظته غير المقبولة، يزداد بجاحة كل يوم، ويحتاج إلى رادع.. حيث باتت أهدافه واضحة للعيان، وهي فَرْسنة اليمن وغيره من دول سيما التي باتت تعيش جحيم اللادولة في ظلّ فوضى عارمة".

وكتبت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم الاثنين، تحت عنوان (أحلام الفَرْسنة)- "إن حالتا الاستلاب والاختطاف اللتان يعيشهما لبنان واليمن من قبل النظام الإيراني، ممثلاً في ميليشياته وحرسه الثوري وأذنابه، حالة مزرية تبعث على التقزز والازدراء، إذ إن حالة العنجهية التي تتبدّى في الخطاب الإيراني لم تعد تُحتَمل".

وأوضحت أن: "الاستفزازات الإيرانية وسط ظروف استثنائية دقيقة، تستلزم من العرب عمومًا إعادة موضعة أفكارهم ومنهجيتهم، وتعاطيهم السياسي والاقتصادي والثقافي بشكل مختلف تعاطياً يستنهض شعورهم بالمسؤولية واستحقاقاتها الجسيمة، تجاه فوضى النظام الإيراني.. الذي يبدو أنه استمشرأ عنجهياته وسط صمت دولي غير مقبول".