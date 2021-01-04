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4 جمهوريين يحثون الكونجرس على إقرار نتائج الانتخابات

رويترز
نشر في: الإثنين 4 يناير 2021 - 7:04 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 يناير 2021 - 7:04 ص

انضم 4 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى بيان يدعو الكونغرس للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر الماضي وفاز فيها الديمقراطي جو بايدن.

وورد في البيان الذي وقع عليه أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون سوزان كولينز وليزا موركوفسكي وبيل كاسيدي وميت رومني: "قال الناخبون كلمتهم، ويجب على الكونغرس الآن الوفاء بمسؤوليته في التصديق على نتائج الانتخابات".

كما وقع البيان أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون جو مانشين ومارك وارنر وجين شاهين وماجي حسن وديك ديربان والعضو المستقل أنغوس كينغ.

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