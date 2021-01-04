رئيس مركز الطود بالأقصر يتابع تسجيل المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل

تابع رئيس مركز ومدينة الطود بالأقصر الدكتور محمد محمود رزق، إجراءات تسجيل المواطنين للاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل وفتح الملفات العائلية وإجراءات الفحص الطبي لهم.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس مركز ومدينة الطود، اليوم الاثنين، مركز طب أسرة الطود، لمتابعة انتظام العمل بالمركز ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

ووجه رئيس مركز بتواجد طبيب بشري في الفترة المسائية لاستقبال الحالات الطارئة، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشددا على ضرورة تواجد الأطقم الطبية والتمريض والإداريين مع تنفيذ الإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وتوفير الرعاية لها، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن مركز طب الأسرة بالطود، تم تأهيله للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر بعد أن تمت عملية إحلاله وتجديده ومده بالأجهزة والمستلزمات الطبية؛ ليكون مركزاً طبياً متميزاً يضم عيادات أسنان ومعامل وغرف أشعة وعيادات كشف تشمل العديد من التخصصات الطبية.