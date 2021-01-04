العراق يؤكد التزام أوبك بخطط خفض الإنتاج لمواجهة تداعيات كورونا

قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الاثنين، إن اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها لخفض الإنتاج، أسهم في التقليل من تداعيات وتأثير فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" على استقرار أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.



وأضاف وزير النفط العراقي، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك، "حرص الدول المنتجة للنفط في منظمة أوبك والمتحالفين معها في الحفاظ على توازن واستقرار سوق النفط العالمية، من خلال الالتزام بخطط خفض الإنتاج لمواجهة تداعيات وباء كورونا".



وأوضح أن الاجتماعات تهدف إلى متابعة تطورات السوق النفطية، والاطلاع على التقارير الفنية التي تعدها الجهات المعنية في المنظمة؛ من أجل وضع التوصيات اللازمة لخطط المنظمة والدول المتحالفة معها".