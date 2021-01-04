سفير إيران لدى الكويت: طهران مستعدة لبدء مباحثات مع السعودية حول القضايا الخلافية

قال سفير ايران في الكويت محمد إيراني، أن بلاده ترى السعودية بلداً مهماً وكبيراً في المنطقة، وأن قادة طهران لم يكونوا يؤمنون بقطع العلاقات معها، وأنهم يرون في إطار التعاون المشترك يمكن حل معظم المشاكل الثنائية والتغلب على معظم الأزمات الإقليمية.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية في عددها الصادر غدا الاثنين عن السفير الايراني القول إن بلاده أعربت مرات عن استعدادها لبدء مباحثات مع السعودية ، في أي مكان وزمان وتحت أي عنوان بشكل مباشر أو غير مباشر، "وأبلغنا ذلك لإخواننا وقلنا إننا على استعداد لمناقشة أي اتهامات وبحث كل المواضيع الخلافية على طاولة المباحثات».

ورأى أن مسيرة العلاقات الثنائية بين بلاده والكويت تمضي بمسارها الطبيعي، وتسير قُدماً نحو الأفضل من منطلق المزايا الجغرافيةوالوشائج التاريخية والشعبية بين شعبي البلدين.

وعن مدى تفاؤله بالإدارة الأميركية الجديدة وإمكانية إحياء الاتفاق النووي مرة ثانية، قال إيراني إنهم متفائلون كون هذا الاتفاق كان مشتركاً، وضمنه قرار مجلس الأمن ذو الرقم 2231 الذي جاء حصيلة مفاوضات معقدة استغرقت 13 عاماً، مؤكداً حرص بلاده على الحفاظ على هذا الاتفاق.

وأشار إلى أنه في حال عودة السلطات الجديدة في البيت الأبيض الى هذا الاتفاق، فإن إيران سوف تفي بكامل التزاماتها بالسرعة الممكنة،لافتا إلى ان هاجسهم الوحيد حالياً وهو يمثل قلق كل دول المنطقة أيضاً هي المغامرات التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أيامه الأخيرة في البيت الأبيض.