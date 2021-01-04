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استمرار إصابة السولية بفيروس كورونا.. ومسحة طبية جديدة خلال ساعات

الشروق
نشر في: الإثنين 4 يناير 2021 - 1:22 م | آخر تحديث: الإثنين 4 يناير 2021 - 1:22 م

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن عمرو السولية، لاعب الفريق الأول سوف يجري مسحة طبية جديدة مساء اليوم الاثنين.

وأوضح عبد الحفيظ أن موعد لحاق السولية بالتدريبات الجماعية يتحدد في ضوء المسحة الطبية التي سيجريها اللاعب، مُشيرًا إلى أن حالته مستقرة حاليًا، ولكنه سيعود للمشاركة في التدريبات بعد التأكد من تعافيه نهائيًا.

ويغيب السولية عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات؛ بسبب إصابته بفيروس كورونا مؤخرًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سونيديب في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء غد الثلاثاء على ملعب الأهلي بالسلام.


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