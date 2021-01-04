نفت مديرية الصحة بالمنيا، جملة وتفصيلًا ما تردد في أحد المواقع الإخبارية حول اقتراب نفاد الأكسجين بداخل مستشفى حميات ملوي للعزل بسبب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا.

وأكد الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، في تصريحات صحفية، أن هذا الخبر عارٍ تمامًا من الصحة، موضحًا أن مستشفى حميات ملوي ليس بها مرضى كورونا، إذ يتم استقبال مرضى كورونا بمستشفى العزل الجديدة ومستشفى صدر ملوي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن مستشفى حميات ملوي بها حالتين فقط يتم علاجهما أمراض متوطنة وليس كورونا.

ودعا إلى ضرورة تحري الدقة والصدق في نشر الأخبار وتداولها لعدم نشر البلبلة وإثارة الخوف والفزع لدى المواطنين.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد أكد في تصريحات صحفية أمس أن هناك 16 مستشفى داخل محافظة المنيا المخصصة لحالات كورونا، تعمل بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة، مؤكدًا توافر الأكسجين بالإضافة إلى أسطوانات الغاز بجميع المستشفيات من خلال 5 تانكات بمستشفيات: "عزل ملوي، وصدر المنيا، والمنيا العام، وجراحات اليوم الواحد وكذلك صدر وقلب الجامعة".