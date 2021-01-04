غرفة عمليات لإصلاح أعطال إنارة طريق مصر أسوان الزراعي في المنيا

أعلن العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أن غرفة عمليات الوحدة تعمل طوال الـ24 ساعة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق مع إدارة الكهرباء؛ لمتابعة وإصلاح أي أعطال، وبخاصة في الطرق العامة ومداخل المدينة، ومداخل القرى، وتفعيل غرفة العمليات لتلقي أي شكاوي ترد بخصوص أعطال الكهرباء، من خلال الأرقام "0862362665_او0862362088او_فاكس_0862364461".

من جانبه قال محمد جاد، رئيس قرية بني محمد سلطان، إنه تم إصلاح عطل بطريق مصر أسوان عبارة عن قطع بأسلاك الكهرباء تسبب في إطفاء عدد من الكشافات بالطريق العام، وتم إصلاح العطل وإعادة إنارة الطريق بداية من منطقة المثلث حتى ماقوسة.

وأضاف عبد التواب حسن رئيس قسم الكهرباء بالقرية، أن هناك استمرار في أعمال الصيانة الدورية عن طريق قسم الكهرباء وبالتعاون مع سيارة الإنارة بقسم الكهرباء بمدينة المنيا، حيث تم عمل صيانة لـ15 كشافًا بمنطقة بني مهدي، لرفع كفاءة مستوى الإنارة وتيسير حركة المركبات والمواطنين ليلاً تجنباً للحوادث والأخطار.